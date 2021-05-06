Популярна українська співачка Настя Каменських похвалилася фігурою в купальнику

Артистка схильна до повноти, тому їй доводиться більше за інших стежити за харчуванням і приділяти часу заняттям спорту, передає Politeka.net. Нещодавно красуня розповіла в своєму Інстаграм, що схудла на майже на 20 кілограмів.

Зараз же Каменських може похвалитися прекрасними формами, розбурхуючи шанувальників. Останні створюють фан-групи, в яких згадують одні з найгарячіших образів знаменитості.

Так, Настя позувала в купальнику бузкового кольору. Ліфчик підкреслив бюст, а плавочки були майже невидимими. Зірка повернулася спиною для додачі особливої ефектності фото.

Публікація зібрала майже 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі робили компліменти Насті, заздрячи її чоловікові, реперу Потапу.

"Скільки можна **пу вставляти. Фу"," Завидно, і тому пишуть фу"," а насправді Настя успішна скрізь"," найсмачніша Баунті"," Настя тобі здоров'я", "" пані Анастасія ви і без цих фото дуже приваблива жінка яку хочеться😍"," пощастило Потапу", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських, щоб прийти у форму, поставила в пріоритет правильне харчування і заняття спортом.

Зірка харчується дрібно по п'ять разів на день і в один і той же час - це дозволяє виробити звичку і працювати організму більш ефективно.

Нагадаємо, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку

А ще Politeka повідомляла, що Засмагла Каменських в чорному ліфчику збентежила видом на прогулянці

Також Politeka писала, що Потап з висунутим язиком дав підглянути в ліфчик Каменських