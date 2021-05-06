Популярна українська співачка Настя Каменських похвалилася фігурою в купальнику
Артистка схильна до повноти, тому їй доводиться більше за інших стежити за харчуванням і приділяти часу заняттям спорту, передає Politeka.net. Нещодавно красуня розповіла в своєму Інстаграм, що схудла на майже на 20 кілограмів.
Зараз же Каменських може похвалитися прекрасними формами, розбурхуючи шанувальників. Останні створюють фан-групи, в яких згадують одні з найгарячіших образів знаменитості.
Так, Настя позувала в купальнику бузкового кольору. Ліфчик підкреслив бюст, а плавочки були майже невидимими. Зірка повернулася спиною для додачі особливої ефектності фото.
Публікація зібрала майже 1000 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі робили компліменти Насті, заздрячи її чоловікові, реперу Потапу.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
"Таємну дружину" Олега Винника підловили з білявою крихіткою на руках: "Це класно"
Юлія "Зайка", яка вилетіла з "Холостяка", зізналася, чим хвора: "Почала прогресувати атрофія..."
Морози нагрянуть в Україну, регіони вже замітає снігом: де розгулялася стихія
Тіна Кароль засвітила хороми і красеня, з яким провела Великдень: "Атмосфера романтична"
"Скільки можна **пу вставляти. Фу"," Завидно, і тому пишуть фу"," а насправді Настя успішна скрізь"," найсмачніша Баунті"," Настя тобі здоров'я", "" пані Анастасія ви і без цих фото дуже приваблива жінка яку хочеться😍"," пощастило Потапу", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Настя Каменських, щоб прийти у форму, поставила в пріоритет правильне харчування і заняття спортом.
Зірка харчується дрібно по п'ять разів на день і в один і той же час - це дозволяє виробити звичку і працювати організму більш ефективно.
Нагадаємо, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку
А ще Politeka повідомляла, що Засмагла Каменських в чорному ліфчику збентежила видом на прогулянці
Також Politeka писала, що Потап з висунутим язиком дав підглянути в ліфчик Каменських