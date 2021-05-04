Знаменита голлівудська актриса і режисерка Анджеліна Джолі підкорила зухвалим образом у сукні

Зірка в молодості відрізнялася "неслухняним" характером, передає Politeka.net. Акторка кілька разів була заміжня і прославилася своїми скандальними витівками на камеру.

З віком знаменитість стала спокійніше. Зараз вона мати шістьох дітей, трьох з яких вона народила самостійно.

Користувачі мережі постійно згадують яскраві образи Джолі, коли вона була зовсім молода, а її очі були сповнені якоїсь зухвалості.

Так, в одній з груп показали Енджі, що позує в довгій червоній сукні з декольте, з якого визирали пишні форми. Красуня підняла наряд, демонструючи струнку ніжку в чорній панчосі.

Волосся зірки було розпущеним, а погляд, можна сказати, хижим і небезпечним.

"Красуня♥", - написали автори поста з архівним фото.

За дві години публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Найкрасивіша ❤️❤️", "гаряча", " О, так!", "Вау, дуже красива і чарівна"," я люблю тебе Анджеліна Джолі", " Супермалишка! Солодка, пристрасна і ніжна", "помру за тебе", "❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 О, НЕБО! Це прекрасна жінка, спасибі тобі за неї. Вона ніби ангел. Я люблю тебе, Анджеліна Джолі", " прекрасна дівчина. Моє серце належить їй", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі народилася 4 червня 1975 року. Зірка з дитинства знімалася у фільмах, а також працювала моделлю.

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