Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покорила дерзким образом в платье

Звезда в молодости отличалась "непослушным" характером, передает Politeka.net. Актриса несколько раз была замужем и прославилась своими скандальными выходками на камеру.

С возрастом знаменитость стала спокойнее. Сейчас она мать шестерых детей, троих из которых она родила самостоятельно.

Пользователи сети постоянно вспоминают яркие образы Джоли, когда она была совсем молода, а ее глаза были полны какой-то дерзости.

Так, в одной из групп показали Энджи, позирующую в длинном красном платье с декольте, из которого выглядывали пышные формы. Красотка приподняла наряд, демонстрируя стройную ножку в черном чулке.

Волосы звезды были распущенными, а взгляд, можно сказать, хищным и опасным.

"Красотка 🔥💥 ♥", - написали авторы поста с архивным фото.

За два часа публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Самая красивая ❤️❤️", "Горячая", "О, да!", "Вау, очень красивая и очаровательная", "Я люблю тебя Анджелина Джоли", "Супермалышка! Сладкая, страстная и нежная", "Умру за тебя", "❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 О, НЕБО! Это прекрасная женщина, спасибо тебе за нее. Она будто ангел. Я люблю тебя, Анджелина Джоли" , "Прекрасная девушка. Мое сердце принадлежит ей", - написали пользователи сети.

Напомним, Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года. Звезда с детства снималась в фильмах, а также работала моделью.

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