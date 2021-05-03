Українська ведуча і співачка Тетяна Воржева, яку часто порівнюють з Анджеліною Джолі, поділилася несподіваним кадром з ванної

Не так давно Тетяна розповіла в своєму Instagram, що під час фотосесій відчуває себе дуже добре і навіть щасливо, адже фото – її стихія. У неї, як виявилося, навіть є друг, який фотографує її в знакові моменти життя.

Також Таня розповіла, що вперше зважилася на досить відкриту і навіть пікантну зйомку.

"Одна єдина в такому стилі. Так як у мене особлива думка щодо жіночих знімків в більш «оголеному форматі». Тому довіряти такий процес я могла тільки незвичайним людям", - прокоментувала раніше артистка.

Відзначимо, на новому фото зірка позувала прямо у ванній, причому хоч і була вона без одягу, головним акцентом знімка стала коробка піци, шматочок якої сама дівчина тримала в руці, насолоджуючись ласощами. Таким чином, завдяки правильному ракурсу, все зайве вдалося приховати від сторонніх очей.

"Я ... коли закінчився пост...😎 😁", - написала Воржева.

Зазначимо, Тетяна Воржева в одному з інтерв'ю розповіла, що її з дитинства порівнюють з Анджеліною Джолі. За словами української красуні, вона втомилася від цього

"До цієї актриси у мене абсолютно нейтральне ставлення. Хотілося б просто бути собою. Так, у нас один типаж, не більше", - розповіла Воржева.

Дівчина з дитинства була творчою особистістю, вона мріяла стати співачкою, актрисою і письменницею.

Зірка кілька років тому вела програму «Заковані» на Новому каналі. За концепцією шоу дівчина і кілька молодих людей протягом проекту знаходяться прикутими один до одного.

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