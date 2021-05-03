Украинская ведущая и певица Татьяна Воржева, которую часто сравнивают с Анджелиной Джоли, поделилась неожиданным кадром из ванной

Не так давно Татьяна рассказала в своем Инстаграм, что во время фотосессий чувствует себя очень хорошо и даже счастливо, ведь фото – ее стихия. У нее, как оказалось, даже есть друг, который фотографирует ее в знаковые моменты жизни.

Также Таня рассказала, что впервые решилась на довольно открытую и даже пикантную съемку.

«Одна единственная в таком стиле. Так как у меня особое мнение насчёт женских снимков в более «оголенном формате». Поэтому доверять такой процесс я могла только необыкновенным людям», - прокомментировала ранее артистка.

Отметим, на новом фото звезда позировала прямо в ванной, причем хоть и была она без одежды, главным акцентом снимка стала коробка пиццы, кусочек которой сама девушка держала в руке, наслаждаясь лакомством. Таким образом, благодаря правильному ракурсу, все лишнее удалось скрыть от посторонних глаз.

«Я…когда окончился пост… 😎😁», - написала Воржева.

Отметим, Татьяна Воржева в одном из интервью рассказала, что ее с детства сравнивают с Анджелиной Джоли. По словам украинской красотки, она устала от этого

"К этой актрисе у меня совершенно нейтральное отношение. Хотелось бы просто быть собой. Да, у нас один типаж, не более", - рассказала Воржева.

Девушка с детства была творческой личностью, она мечтала стать певицей, актрисой и писательницей.

Звезда несколько лет назад вела программу «Заковані» на Новом канале. По концепции шоу девушка и несколько молодых людей на протяжении проекта находятся прикованными друг к другу.

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