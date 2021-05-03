Известная украинская юмористка и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару решилась на действительно личную пляжную съемку
Отправившись на отдых, молодая артистка не стала отказывать себе в моментах наслаждения. В этот раз, похоже, Ирина решила получить идеальный золотистый загар. И чтобы никто ей в этом не помешал, звезда сняла верхнюю часть купальника.
Повернувшись к объективу полубоком, Сопонару распустила волосы, позволяя золотистым прядям заодно прикрыть лишнее. А бюст она также прикрыла руками, чтобы избежать лишней откровенности. Отсутствие макияжа, аккуратные украшения и минимум деталей сделали образ звезды весьма удачным.
«Ocean inside 🌊», - лаконично написала под фото Ирина.
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Вот что отвечают фанаты:
«Господи , що ти там ховаєш)))); плоскость😂; мужу покажу но не на всю страну; Ой-ой-ой 🔥🥵, как вот это можно быть такой; Краса, яку не можна описать словами; Какая красивая😍; Вот это супер; Горящая штучка 😻😲🔥; Не ховай.😂; Лак,конечно огненный!!🔥».
Отметим, сейчас артистка наслаждается отдыхом в роскошном отеле на турецком побережье и не забывает радовать фолловеров красочными снимками, сделанными заграницей.
Сопонару продемонстрировала худую фигуру в элегантном красном купальнике с рюшами, а также стройные ножки, позируя возле бассейна.
Свой пляжный образ красотка дополнила соломенной шляпкой бежевого цвета.
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