Відома актриса Моніка Беллуччі в одному купальнику здатна перевершити будь-яку модель
Популярна знаменитість з юності була в центрі уваги завдяки виразним рисам обличчя. І в ролі актриси, і в ролі моделі Беллуччі завжди опинялася на висоті, адже не скупилася на демонстрацію кращих образів і ніколи не приховувала фігуру.
Як можна помітити, під час роботи з фотографом Моніка також відчуває себе впевнено і розкуто, тому в будь-якому ракурсі з млосним поглядом їй вдається приковувати всю увагу до однієї лише собі. У чорному купальнику зі спущеними з плечей бретельками модель повернулася до камери так, щоб опинитися в центрі уваги.
Завдяки правильному ракурсу, нічого зайвого в об'єктиві не видно, тільки саму Беллуччі:
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«Світ фентезі 💖; Прекрасний вид🔥; дуже красиво❤️; Белісіма 😍; Милий людина, прекрасна дама; Фантастика👏; Bellísima🔥; Природна краса велика рідкість; Приголомшлива краса 😍 Щасливих вихідних, дорога ❤️; Amorcito 😍😍; Відмінне фото», - пишуть фанати.
У схожій фотосесії в білому боді з мереживами і розкритому білому халаті Беллуччі позувала на дивані, виставляючи стрункі ноги вперед. Чорно-біла обробка фото тільки надала Моніці сяючого вигляду.
На думку актриси, в її ремеслі старіння навіть на краще: це нова форма краси, якої можна досягти тільки з роками і досвідом. Тому До послуг пластичного хірурга вона все ще не наважується звернутися.
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