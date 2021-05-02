Известная актриса Моника Беллуччи в одном купальнике способна превзойти любую модель

Популярная знаменитость с юности была в центре внимания благодаря выразительным чертам лица. И в роли актрисы, и в роли модели Беллуччи всегда оказывалась на высоте, ведь не скупилась на демонстрацию лучших образов и никогда не скрывала фигуру.

Как можно заметить, во время работы с фотографом Моника также чувствует себя уверенно и раскованно, поэтому в любом ракурсе с томным взглядом ей удается приковывать все внимание к одной лишь себе. В черном купальнике со спущенными с плеч бретельками модель повернулась к камере так, чтобы оказаться в центре внимания.

Благодаря правильному ракурсу, ничего лишнего в объективе не видно, только саму Беллуччи:

«Фэнтези мир 💖; Прекрасный вид🔥 опасная красота; слишком красиво❤️; Беллиссима 😍; Милый человек, прекрасная дама; Фантастика👏; Bellísima🔥; Естественная красота большая редкость; Потрясающая красота 😍 Счастливых выходных, дорогая ❤️; Amorcito 😍😍; Отличное фото», - пишут фанаты.

В похожей фотосессии в белом боди с кружевами и распахнутом белом халате Беллуччи позировала на диване, выставляя стройные ноги вперед. Черно-белая обработка фото только придала Монике сияющего вида.

По мнению актрисы, в ее ремесле старение даже к лучшему: это новая форма красоты, которой можно достичь только с годами и опытом. Поэтому к услугам пластического хирурга она все еще не решается обратиться.

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