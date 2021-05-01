Українська співачка і переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" Джамала влаштувала яскравий фотосет і зібрала купу лайків
Вражаючі знімки 37-річна артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net
На них знаменитість, яка все ще приходить у форму після других пологів, попозувала в білій нескромній блузі з відкритими плечима і глибоким декольте. Також на ній були надіті світло-блакитні джинси, а на голові заплетені афрокосички чорного кольору. Свій сміливий образ співачка поєднала зі стильними прикрасами і бежевими черевиками на масивній підошві.
У підписі артистка порадувала фанатів, що вже сьогодні 1 травня відбудеться прем'єра її нового синглу.
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"Нарешті 1.05", - лаконічно підписала зірка.
Варто сказати, що співачка вже встигла повернутися додому, судячи з геотегу, проте сама фотосесія зроблена під час відпустки в Єгипті.
Яскрава і сонячна Джамала не залишила байдужими своїх шанувальників, вони обдарували співачку безліччю теплих слів і компліментів, а колонка для коментарів під публікацією зарясніла сердечками і закоханими смайликами.
"Яка ж Ви прекрасна❤️❤️❤️",
"Перша фотка не вийшла. В іншому прекрасно",
"Пек гузель",
"Вам так йде цей образ, з кісками", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим чином в панчохах: "на десять років молодше".
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