Украинская певица и победительница песенного конкурса "Евровидение" Джамала устроила яркий фотосет и собрала кучу лайков

Впечатляющие снимки 37-летняя артистка обнародовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

На них знаменитость, которая все еще приходит в форму после вторых родов, попозировала в белой нескромной блузе с открытыми плечами и глубоким декольте. Также на ней были надеты светло-голубые джинсы, а на голове заплетены афрокосички черного цвета. Свой смелый образ певица сочетала со стильными украшениями и бежевыми ботинками на массивной подошве.

В подписи артистка обрадовала фанатов, что уже сегодня 1 мая состоится премьера ее нового сингла.

«Наконец 1.05», - лаконично подписала звезда.

Стоит сказать, что певица уже успела вернуться домой, судя по геотегу, однако сама фотосессия сделана во время отпуска в Египте.

Яркая и солнечная Джамала не оставила равнодушными своих поклонников, они одарили певицу множеством теплых слов и комплиментов, а колонка для комментариев под публикацией запестрела сердечками и влюбленными смайликами.

"Какая же Вы прекрасная❤️❤️❤️",

"Первая фотка не получилась. В остальном прекрасно",

"Пек гузель",

"Вам так идет этот образ, с косичками", - пишут в сети.

Напомним, что Джамала превратилась в дерзкую блондинку, ошарашив соблазнительным образом в чулках: "На десять лет моложе".

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала в топе и юбке с глубоким разрезом показала, какой любит себя: "Амазонка".