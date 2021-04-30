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Співачка Ксенія Попова з "Х-Фактора", яка стала солісткою оновленої "ВІА Гри", сколихнула публіку кадрами в купальнику

Як передає Politeka.net, ефектна блондинка часто публікує фото, щоб порадувати своїх шанувальників. У дівчини ідеальна фігура, тому вона не соромиться її демонструвати. На свіжому фото, яке співачка опублікувала в сторіс, вона постала в чорному купальнику з топом. Дівчина вразила тонкою талією, округлими стегнами і довгими стрункими ногами. Варто відзначити, що фігура 25-річної Попової виглядала чудово.

Відзначимо, що в свіжому кліпі «ВІА Гри» дівчата, найімовірніше, з'являться без одягу. Тріо вже опублікувало перші фото зі зйомок, де вони позували, прикривши свої округлості волоссям. Для особливого ефекту дівчат намочили водою.

Раніше ми писали, що Ксенія Попова вразила ефектними фото в нижній білизні. Блондинка прилягла на блакитний диванчик, прийнявши ефектну позу. Мереживна білизна і оксамитові чорні рукавички підкреслили характер Попової з перчинкою. Образ блондинка доповнила легким макіяжем в рожевих тонах. Шанувальники стали порівнювати її з Мерилін Монро.

Нагадаємо, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" повністю роздяглася, ледь прикривши принади волоссям: "стає гаряче".

Як повідомляла Politeka, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" Попова показала ідеальні форми у вузькій маєчці: один кадр краше іншого.

Крім того Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" показала результат маніпуляцій із зовнішністю: "Як же тобі пасують...".