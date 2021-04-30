Співачка Ксенія Попова з "Х-Фактора", яка стала солісткою оновленої "ВІА Гри", сколихнула публіку кадрами в купальнику
Як передає Politeka.net, ефектна блондинка часто публікує фото, щоб порадувати своїх шанувальників. У дівчини ідеальна фігура, тому вона не соромиться її демонструвати. На свіжому фото, яке співачка опублікувала в сторіс, вона постала в чорному купальнику з топом. Дівчина вразила тонкою талією, округлими стегнами і довгими стрункими ногами. Варто відзначити, що фігура 25-річної Попової виглядала чудово.
Відзначимо, що в свіжому кліпі «ВІА Гри» дівчата, найімовірніше, з'являться без одягу. Тріо вже опублікувало перші фото зі зйомок, де вони позували, прикривши свої округлості волоссям. Для особливого ефекту дівчат намочили водою.
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Раніше ми писали, що Ксенія Попова вразила ефектними фото в нижній білизні. Блондинка прилягла на блакитний диванчик, прийнявши ефектну позу. Мереживна білизна і оксамитові чорні рукавички підкреслили характер Попової з перчинкою. Образ блондинка доповнила легким макіяжем в рожевих тонах. Шанувальники стали порівнювати її з Мерилін Монро.
Нагадаємо, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" повністю роздяглася, ледь прикривши принади волоссям: "стає гаряче".
Як повідомляла Politeka, зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" Попова показала ідеальні форми у вузькій маєчці: один кадр краше іншого.
Крім того Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" і нової "ВІА Гри" показала результат маніпуляцій із зовнішністю: "Як же тобі пасують...".