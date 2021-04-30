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Певица Ксения Попова из "Х-Фактора", которая стала солисткой обновленной "ВИА Гры", всколыхнула публику кадрами в купальнике

Как передает Politeka.net, эффектная блондинке часто публикует фото, чтобы порадовать своих поклонников. У девушки идеальная фигура, поэтому она не стесняется ее демонстрировать. На свежем фото, которое певица опубликовала в сторис, она предстала в черном купальнике с топом. Девушка впечатлила тонкой талией, округлыми бедрами и длинными стройными ногами. Стоит отметить, что фигура 25-летней Поповой выглядела превосходно.

Отметим, что в свежем клипе «ВИА Гры» девушки, вероятнее всего, появятся без одежды. Трио уже опубликовало первые фото со съемок, где они позировали, прикрыв свои округлости волосами. Для особого эффекта девушек намочили водой.

Ранее мы писали, что Ксения Попова впечатлила эффектными фото в нижнем белье. Блондинка прилегла на голубой диванчик, приняв эффектную позу. Кружевное белье и бархатные черные перчатки подчеркнули характер Поповой с перчинкой. Образ блондинка дополнила легким макияжем в розовых тонах. Поклонники стали сравнивать ее с Мэрилин Монро.

Напомним, что звезда «Х-Фактора» и новой «ВИА Гры» полностью разделась, едва прикрыв прелести волосами: «Становится горячо».

Как сообщала Politeka, звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" Попова показала идеальные формы в узкой маечке: один кадр краше другого.

Кроме того Politeka писала, что звезда "Х-Фактора" и новой "ВИА Гры" показала результат манипуляций с внешностью: "Как же тебе идут...".