Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе на фестивалі

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна є спортивною красунею з "Жіночого кварталу". Дівчина обожнює тренування, танці на пілоні, а також розтяжки, яким вчить українців. Не забуває зірка і про соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості.

На фото Нікітіна позувала в червоному купальнику і окулярах, повторивши Памелу Андерсон в легендарному серіалі, піднімаючись з колом на вишку з рятувальником. Дівчина розвернулася спиною, демонструючи підтягнуті форми.

"Привіт, Туреччина. Як же я тебе чекала. Рятувальники Малібу на місці. Фестиваль "Весело 2021". Ох, буде жарко", - написала красуня під фото.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Круть"," Рятувальники Малібу відпочивають"," Круто як"," красуня"," Красна дівиця", "на балконі стане в нагоді, з лижами"," ззаду купальник класно виглядає"," фігура вогонь", " як глибоко потрібно зайти в воду,що б така рятувальниця прийшла на допомогу?Я звичайно боюся глибини, але в тобі б потонув( повинен же я десь цей фіговий Підкат написати)", "а як же уповільнена пробіжка", "це пожежа".

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