Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, зробила селфі в незвичній сукні

Відома модель прославилася на весь світ завдяки своїм пишним формам, передає Politeka.net. Кім перенесла кілька пластичних операцій, і стала справжнім еталоном краси для деяких жінок.

Сама ж знаменитість заперечує втручання хірургів, і з гордістю демонструє свої форми. Як, наприклад, в одному з останніх постів. На кадрах Кім позувала в зеленій сукні незвичайного крою. Наряд здавався рваним і створеним з різних клаптів тканини. Верх нагадував боді, а тонкий поясок підкреслив талію.

Зірка повернулася до камери боком, показуючи місця, завдяки яким прославилася.

"Я зберігала цю сукню на канікули, але я думаю, можна показати зараз", - написала Кардашьян.

За 10 годин публікація зібрала понад два мільйонів лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі були здивовані зовнішнім виглядом зірки, порівнюючи її сукню з килимом.

"На ній мій килимок для йоги", " жорстко🔥 🔥 🔥 🔥 😍", "схоже на викинутий килимок", "Ем, це має виглядати незаконно?", "Трохи сумно сьогодні стало через це 😔!", "Гаряче", "Чому ти одяглася в лахміття? 😮 😍 💕 ", "Мені дзвонив Аладдін... він хоче повернути свій килим", " плаття ще не закінчено... вірно?", "Коли твій килим потрібно вигуляти на вулиці", " Кім, мила, що це?",- написали користувачі мережі.



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