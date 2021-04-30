Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, сделала селфи в необычном платье

Известная модель прославилась на весь мир благодаря своим пышным формам, передает Politeka.net. Ким перенесла несколько пластических операций, и стала настоящим эталоном красоты для некоторых женщин.

Сама же знаменитость отрицает вмешательства хирургов, и с гордостью демонстрирует свои формы. Как, например, в одном из последних постов. На кадрах Ким позировала в зеленом платье необычного кроя. Наряд казался рваным и созданным из разных лоскутов ткани. Верх напоминал боди, а тонкий поясок подчеркнул талию.

Звезда повернулась к камере боком, показывая места, благодаря которым прославилась.

"Я хранила это платье на каникулы, но я думаю, можно показать сейчас", - написала Кардашьян.

За 10 часов публикация собрала более двух миллионов лайков и много комментариев. Пользователи сети были удивлены внешним видом звезды, сравнивая ее платье с ковром.

«На ней мой коврик для йоги», «Жестко 🔥🔥 🔥🔥😍», «Похоже на выброшенный коврик», «Эм, это должно выглядеть незаконно?», «Немного грустно сегодня стало из-за этого 😔!», "Горячо", "Почему ты оделась в лохмотья? 😮 😍 💕 ", "Мне звонил Аладдин... он хочет вернуть свой ковер","Платье еще не закончено... верно?", "Когда твой ковер нужно выгулять на улице", "Ким, милая, что это?", - написали пользователи сети.



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