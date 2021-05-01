Знаменита голлівудська акторка і режисер Анджеліна Джолі блиснула фігурою в красивій сукні з глибоким декольте

Анджеліна Джолі правильно харчується, а також веде здоровий спосіб життя, через що вона виглядає дуже ефектно з молодості, передає Politeka.net.

Красуня їсть часто, але помаленьку, а також п'є багато очищеної води - не менше двох літрів в день. Зірка скоротила споживання вуглеводів, але не виключаючи їх зі свого раціону повністю.

Користувачі мережі захоплюються артисткою і регулярно роблять компліменти її зовнішності, згадуючи її гарячі образи, де можна розглянути її фігуру у всій красі.

Так, в одній з фан-груп Джолі постала в сукні з глибоким декольте. Користувачі мережі обробили знімок, додавши до її сукні блискіток, а також, трохи змінили обличчя фільтрами, в результаті чого воно стало ніби ляльковим.

"Сяюча королева✨ 🖤", - написали автори поста.

Публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Гарний вигляд, така се**уальна 🔥🔥🔥🦋🦋🦋🧿», «Анджеліна, бажаю щастя! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "У неї такі чарівні очі", "На добраніч" « " приголомшливо 🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍❤️❤️», «криїхітко, ти втратила всі свої лусочки, і ти могла б сказати, Бог мій, допоможи мені, батько ❤️ подивися сюди, це ангел вийшов з океану❤️", "красива", "Вау ❤️❤️❤️ красива", "я мрію поцілувати ці ніжні губи", "Оглушливо", - написали користувачі мережі.

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