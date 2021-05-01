Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли блеснула фигурой в красивом платье с глубоким декольте

Анджелина Джоли правильно питается, а также ведет здоровый образ жизни, из-за чего она выглядит очень эффектно с молодости, передает Politeka.net.

Красотка ест часто, но по чуть-чуть, а также пьет много очищенной воды - не менее двух литров в день. Звезда сократила потребление углеводов, но не исключая их из своего рациона полностью.

Пользователи сети восхищаются артисткой и регулярно делают комплименты ее внешности, вспоминая ее горячие образы, где можно рассмотреть ее фигуру во всей красе.

Так, в одной из фан-групп Джоли предстала в платье с глубоким декольте. Пользователи сети обработали снимок, добавив к ее платью блесток, а также, немного изменили лицо фильтрами, в результате чего оно стало будто кукольным.

"Сияющая королева ✨🖤", - написали авторы поста.

Публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Красивый вид, такая сек**альная 🔥🔥🔥🦋🦋🦋🧿», «Анджелина, желаю счастья! ❤️❤️❤️», «У нее такие очаровательные глаза», «Спокойной ночи», «Потрясающе 🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍❤️❤️», «Детка, ты потеряла все свои чешуйки, и ты могла бы сказать, Бог мой, помоги мне, отец ❤️ посмотри сюда, это ангел вышел из океана ❤️", "Красивая", "Вау ❤️❤️❤️ красивая", "Я мечтаю поцеловать эти нежные губы","Оглушительно", - написали пользователи сети.

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