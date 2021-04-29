Відома російська актриса і блогерка Яна Кошкіна показала гламурний образ у блискучому вбранні і розповіла про роботу над новим проектом

Як повідомляє Politeka.net, зірка, якій приписують таємний роман з коміком Гаріком Харламовим, поділилася новим постом у своєму Instagram.

У ньому Кошкіна розповіла, що зараз зайнята на зйомках серіалу "В активному пошуку".

"Поки ми старанно репетируємо, Дивіться нас з Дмитром Нагієвим в серіалі "В активному пошуку", - повідомила актриса шанувальникам.

Вона додала, що любить свою роботу.

Цей пост Кошкіна супроводила новим фото, на якому вона постала в гламурному образі. На знімку актриса одягнена в обтягуючу бежеву сукню, розшиту паєтками. Глибоке декольте ефектно підкреслило форми знаменитості. Зверху Кошкіна накинула темно-зелену кофту з рукавами, обробленими пухнастими пір'ям.

Шанувальники яни тут же почали коментувати її пост.

"Тебе точно звуть не "найгарячіша і красива дівчина на планеті"?", "Ну яка ж все-таки краса", "стильна ставна яскрава бажана ефектна дівчинка", "захоплююся тобою", "Прям розкіш на рівні відчуттів", "у тебе зелень під пахвами", "Мадам Кошкіна , судячи з вашого зовнішнього вигляду, ви вважаєте, що досконалості немає меж. Насправді і з губами і грудьми і запалими щоками вже явний перебір. Зупиніться", - пишуть люди.

Нагадаємо, фігуриста "наречена" Харламова в бікіні пробудила таємні бажання: "Давно б так...".

Як повідомляла Politeka, напідпитку "наречена" Харламова потрясла бездоганним "горішком", розвернувшись спиною.

Також Politeka писала, що "наречена" Харламова показала "заборонене" фото зі свого дня народження: "боюся дивитися...".