Известная российская актриса и блогерша Яна Кошкина показала гламурный образ в блестящем наряде и рассказала о работе над новым проектом
Как сообщает Politeka.net, звезда, которой приписывают тайный роман с комиком Гариком Харламовым, поделилась новым постом в своем Инстаграм.
В нем Кошкина рассказала, что сейчас занята на съемках сериала «В активном поиске».
«Пока мы усердно репетируем, смотрите нас с Дмитрием Нагиевым в сериале «В активном поиске», - сообщила актриса поклонникам.
Она добавила, что любит свою работу.
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Этот пост Кошкина сопроводила новым фото, на котором она предстала в гламурном образе. На снимке актриса одета в обтягивающее бежевое платье, расшитое пайетками. Глубокое декольте эффектно подчеркнуло формы знаменитости. Сверху Кошкина накинула темно-зеленую кофту с рукавами, отделанными пушистыми перьями.
Поклонники Яны тут же принялись комментировать ее пост.
«Тебя точно зовут не «самая горячая и красивая девушка на планете»?», «Ну какая же все-таки красота», «Стильная статная яркая желанная эффектная девочка», «Восхищаюсь тобой», «Прям роскошь на уровне ощущений», «У тебя зелень подмышками», «Мадам Кошкина, судя по вашему внешнему виду , вы считаете, что совершенству нет предела. На самом деле и с губами и грудями и впалыми щеками уже явный перебор. Остановитесь», - пишут люди.
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