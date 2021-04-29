Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі показала, в чому готує на кухні

Зірка захоплює зовнішністю у своєму віці, передає Politeka.net. Для багатьох жінок на планеті зірка залишається справжнім еталоном краси.

У своєму Instagram красуня публікує фото, на яких хвалиться ідеальною фігурою. Цей раз не став винятком. Моніка опублікувала знімок для обкладинки одного з журналів, який вийде в травні цього року.

Актриса постала в боді з мереживом. Виріз одягу був дуже сміливим, що додавало кадру особливого "палючого" шарму. Боді підкреслило тонку талію, а також завдяки його довжині показалися стрункі ніжки.

У такому вигляді модель позувала на кухні, помішуючи спагетті в тарілці.

Всього за 10 хвилин публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Це ідеально", "Прекрасна Моніка", "ідеальна", " це кухня моєї мрії 😍", "мені б таку дружину", "ця локшина вабить", " блін, дівчинка - ти виглядаєш гаряче! 🤩 ", "Як завжди красиво 😍", " так, благословить Бог тебе і твою прекрасну сім'ю, ти ікона 🥺❤️🥰 🤗", "дивовижна жінка❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі розкрила секрети своєї нев'янучої краси. Так, зірка щоранку починає з контрастного душу. Кілька разів на тиждень вона очищає шкіру скрабом. А особливу увагу актриса приділяє догляду за волоссям - вона розбавляє шампуні мінеральною водою, щоб знизити їх концентрацію і не пересушити волосся і шкіру голови.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі оточила себе спекотними красенями, пустивши в хід руки:"Ух, яка...".

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