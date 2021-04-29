Известная актриса и модель 56-летняя Моника Беллуччи показала, в чем готовит на кухне

Звезда восхищает внешностью в своем возрасте, передает Politeka.net. Для многих женщин на планете звезда остается настоящим эталоном красоты.

В своем Инстаграм красотка публикует фото, на которых хвастается идеальной фигурой. Этот раз не стал исключением. Моника опубликовала снимок для обложки одного из журналов, который выйдет в мае этого года.

Актриса предстала в боди с кружевом. Вырез одежды был очень смелым, что придавало кадру особого "обжигающего" шарма. Боди подчеркнуло тонкую талию, а также благодаря его длине показались стройные ножки.

В таком виде модель позировала на кухне, мешая спагетти в тарелке.

Всего за 10 минут публикация собрала более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Это идеально", "Прекрасная Моника", "Идеальная", "Это кухня моей мечты 😍", "Мне бы такую жену", "Эта лапша манит", "Блин, девочка - ты выглядишь горячо! 🤩", "Как всегда красиво 😍", "Да, благословит Бог тебя и твою прекрасную семью, ты икона 🥺❤️🥰🤗", "Удивительная женщина ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Моника Беллуччи раскрыла секреты своей неувядающей красоты. Так, звезда каждое утро начинает с контрастного душа. Несколько раз в неделю она очищает кожу скрабом. А особое внимание актриса уделяет уходу за волосами - она разбавляет шампуни минеральной водой, чтобы снизить их концентрацию и не пересушить волосы и кожу головы.

Напомним, что Моника Беллуччи окружила себя знойными красавцами, пустив в ход руки: "Ух, какая...".

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