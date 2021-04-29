Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала новий образ

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко вже давно побудувала успішну кар'єру актриси за межами України. Уродженка Бердянська покинула Бердянськ, переїхавши до Москви, а через деякий час вирушила до Європи, де починала моделлю, а потім стала актрисою.

Цього разу Ольга позувала в чорно-білій сукні. Красуня радувала фанатів бездоганною посмішкою, а рукою поправляла волосся.

"З горбатим (середовищем-прим. ред.) днем", - написала Ольга під фотографією.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Посмішка прекрасна", "занадто красиво", "Красива жінка", "з горбатим днем", "красива дуже", "найкрасивіша посмішка посмішка світі", "Ти така красива", "я люблю твій розум"," з днем тебе"," прекрасна актриса, з тих пір, як я побачив її в Облівіоні, я був загіпнотизований", " відмінна людина, з яким можна розважитися. Залишайся в безпеці".

Ми писали, що відома актриса Ольга Куриленко постала в різних образах, в яких однаково ефектно.

Цього разу красуня вирішила згадати свої образи з зухвало червоною помадою-вона блищала на екранах, завдяки останньому фільму, в якому вразила "містера Біна".

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