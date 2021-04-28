Відома українська співачка Настя Каменських показала себе, здивувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Настя останні тижні була в Південній Америці, де працювала над проектом "дівчатка рулять". Каменських спочатку поїхала без чоловіка, але Потап довго не зміг бути без красуні-дружини і днями приєднався до співачки. Зараз красуня продовжує ділиться фото, радуючи фанатів.
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Цього разу Настя опублікувала фото, де стояла в прозорій кофтині, капелюшку і шкіряних шортиках. Як можна помітити Каменських була без макіяжу і радувала природною красою.
"Пізнаючи світ, пізнавати і себе. Вдячна за весь цей досвід", - написала Настя під фото.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ви дуже красива. Життя дається людині один раз. І прожити її треба так, щоб там нагорі офігелі і сказали " А ну-ка повтори!", "Гарненька", "яка красива без косметики", " подяка дуже важлива. Завжди знаходь, кого дякувати", " от не дарма кажуть, що вагітна. На всіх фотках живіт прикриває. Але виглядає супер. Рада, що все добре", " черговий статус з ВКонтакте! Вмила всіх інтелектом", "фото круте", "класна".
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