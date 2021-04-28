Известная украинская певица Настя Каменских показала себя, удивив фанатов

Как пишет Politeka.net, Настя последние недели была в Южной Америке, где работала над проектом "Девочки рулят". Каменских изначально уехала без мужа, но Потап долго не смог быть без красавицы-жены и на днях присоединился к певице. Сейчас красотка продолжает делится фото, радуя фанатов.

В этот раз Настя опубликовала фото, где стояла в прозрачной кофточке, шляпке и кожаных шортиках. Как можно заметить Каменских была без мейкапа и радовала естественной красотой.

"Познавая мир, познавать и себя. Благодарна за весь этот опыт", - написала Настя под фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы очень красивая. Жизнь дается человеку один раз. И прожить её надо так, чтобы там наверху офигели и сказали "а ну-ка повтори!", "Хорошенькая", "Какая красивая без косметики", "Благодарность очень важна. Всегда находи, кого благодарить", "Вот не зря говорят, что беременна. На всех фотках живот прикрывает. Но выглядит супер. Рада, что все хорошо", "Очередной статус с ВКонтакте! Умыла всех интеллектом", "Фото крутое", "Классная".

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