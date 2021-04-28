Популярна співачка Даша Астаф'єва у чорному блискучому вбранні з глибоким декольте перетворилася на справжнісіньку диву
Артистка вже давно не має можливості нормально виступати через карантин. Однак в ролі моделі Даша постійно блищить перед камерами в самих різних образах. Цього разу співачка підкорила шанувальників стильним луком Діви.
У чорній сукні з глибоким декольте, на покрутилася перед камерою, підбираючи вдалі пози для витриманих в одному стилі фото. Сукня на тоненьких бретельках облягала струнку фігуру найкращим чином, підкреслюючи тільки достоїнства Даші. А її укладання і сережки з тонкими ланцюжками завершили образ.
Томний погляд, як і поза Даші на чорно-білих фото надали її чуттєвості.
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"У піаніно немає неправильних нот.
Просто деякі з них втомилися.
Як я зараз,» - написала Астаф'єва.
Ось що відповідають в мережі, в тому числі і Леся Нікітюк, яка назвала образ вогненним:
"Ох і якість зараз ... буквально 2 прання і горловина розтягнулася; треба зробити спа процедури, це знімає втому! 👍 ; Дашшшшаааа🖤; Огнище🔥; Прекрасно!; сильно красива 🔥❤️; Богиня👸; Красиві🔥 👏; Ваша краса заворожує 😮 😮 😮 це взагалі законно)); еталон краси і чарівності! ❤ ️ 😍 ; Естетичне задоволення 👀" »
В цілому, як можна помітити, популярна виконавиця останнім часом все частіше бере участь в модних зйомках і застосовує найрізноманітніші образи, вигідно підкреслюють її фігуру.
Також раніше Даша підкорила лаконічним луком "імператриці". Позуючи в чорній сукні з вирізом на стегні і повністю обшитим сіточкою, їй вдалося створити чуттєвий образ перед об'єктивом.
Даша, з яскравим макіяжем на обличчі, акуратною укладанням і з блискучими золотими рукавичками, виглядала вельми сміливо. Завдяки дзеркалу за її спиною і трохи похмурому, майже вечірньому освітленню, чорне плаття співачки виглядало ще більш привабливо.
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