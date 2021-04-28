Популярная певица Даша Астафьева в черном блестящем наряде с глубоким декольте превратилась в самую настоящую диву

Артистка уже давно не имеет возможности нормально выступать из-за карантина. Однако в роли модели Даша постоянно блистает перед камерами в самых разных образах. В этот раз певица покорила поклонников стильным луком дивы.

В черном платье с глубоким декольте, на покрутилась перед камерой, подбирая удачные позы для выдержанных в одном стиле фото. Платье на тоненьких бретельках облегало стройную фигуру самым лучшим образом, подчеркивая только достоинства Даши. А ее укладка и серьги с тонкими цепочками завершили образ.

Томный взгляд, как и поза Даши на черно-белых фото придали ее чувственности.

«У пианино нет неправильных нот.

Просто некоторые из них устали.

Как я сейчас,» - написала Астафьева.

Вот что отвечают в сети, в том числе и Леся Никитюк, которая назвала образ огненным:

«Ох и качество сейчас ... буквально 2 стирки и горловина растянулась; Надо сделать спа процедуры, это снимает усталость! 👍; Дашшшшаааа🖤 наша прекрасная дива; Огнище🔥;Прекрасно!; сильно красивая 🔥❤️; Богиня👸; Красиві🔥👏; Ваша красота завораживает 😮😮😮 Это вообще законно)); Эталон красоты и обаяния! ❤️😍; Эстетическое удовольствие 👀».

В целом, как можно заметить, популярная исполнительница в последнее время все чаще принимает участие в модных съемках и применяет самые разные образы, выгодно подчеркивающие ее фигуру.

Также ранее Даша покорила лаконичным луком «императрицы». Позируя в черном платье с вырезом на бедре и полностью обшитым сеточкой, ей удалось создать чувственный образ перед объективом.

Даша, с ярким макияжем на лице, аккуратной укладкой и с блестящими золотыми перчатками, выглядела весьма смело. Благодаря зеркалу за ее спиной и немного мрачному, почти вечернему освещению, черное платье певицы выглядело еще более привлекательно.

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