Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у простому вбранні показала природну красу

Популярна актриса в підлітковому віці серйозно думала про те, що виглядає непривабливо і навіть була в депресії через свої комплекси. Проте, з часом Джолі навчилася з ними боротися, а її фото для модного глянцю досі з трепетом згадують шанувальники.

Такими знімками стала і ніжна фотосесія Джолі в чорно-білій обробці. На фото артистка позувала в простому вбранні з акуратним дизайном і розсипом блискіток під декольте. Акуратний акцент на її формах став єдиним на фото, адже навіть при своїй зовнішності Джолі не любить зачіски і косметику.

Запорукою успішного образу для актриси вважається-мінімум макіяжу, проста укладка і лаконічний дизайн вбрання без принтів і відвертості.

Інше фото Джолі, що позує на підлозі в Білій вільній кофті з закритим декольте і маленьким вирізом здивувало не менше. Причому зачіска знаменитості і відсутність макіяжу стали не головним акцентом. Добре видно, що зазвичай приховує бюст Джолі цього разу цього робити не стала.

Тому фото і вийшло таким незабутнім для фанатів:

"Чудове створення милої принцеси світу; Красиво; Красиво😇; 😍чудова людина; Наречена для ангела прямо; Hermosa lista para comerse; чудова, така красива жінка🔥 🔥; дуже смачно і красиво потрібно ще ближче; це те, про що я просив, спасибі @ 🔥 🔥 ти така красива леді; такий скарб👏».

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