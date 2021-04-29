Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли в простом наряде показала естественную красоту
Популярная актриса в подростков возрасте серьезно думала о том, что выглядит непривлекательно и даже была в депрессии из-за своих комплексов. Тем не менее, со временем Джоли научилась с ними бороться, а ее фото для модного глянца до сих пор с трепетом вспоминают поклонники.
Такими снимками стала и нежная фотосессия Джоли в черно-белой обработке. На фото артистка позировала в простом наряде с аккуратным дизайном и россыпью блесток под декольте. Аккуратный акцент на ее формах стал единственным на фото, ведь даже при своей внешности Джоли не любит прически и косметику.
Залогом успешного образа для актрисы считается – минимум макияжа, простая укладка и лаконичный дизайн наряда без принтов и откровенности.
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Другое фото Джоли, позирующей на полу в белой свободной кофте с закрытым декольте и маленьким вырезом удивило не меньше. Причем прическа знаменитости и отсутствие макияжа стали не главным акцентом. Хорошо видно, что обычно скрывающая бюст Джоли в этот раз этого делать не стала.
Поэтому фото и вышло таким запоминающимся для фанатов:
«Замечательное создание милой принцессы мира; Красиво; Красиво😇; 😍Замечательный человек; невеста для ангела прямо; Hermosa lista para comerse; Великолепная, такая красивая женщина 🔥🔥; очень вкусно и красиво нужно еще ближе; Это то, о чем я просил, спасибо @ 🔥🔥Ты такая красивая леди; Такое сокровище👏».
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