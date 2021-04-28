Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі захоплює красою шанувальників

Зірка за роки творчості та заняття благодійністю зуміла завоювати любов багатомільйонної аудиторії, передає Politeka.net. Здається, що з кожним роком фан-база знаменитості стає більше.

В Instagram раз у раз з'являються фан-групи, присвячені актрисі. Так, в одному з таких акаунтів вирішили згадати фото Енджі в красивій сукні.

Зірка позувала на стільці в наряді з глибоким декольте і на тонких бретельках. Красуня широко посміхалася, а її волосся прикрило обличчя.

"Мені нема чого приховувати або захищати. Я збираюся жити своїм життям. Бувають випадки, коли люди хочуть напасти на мене, і я не знаю чому, але вони це зроблять. І це нормально"", - процитували слова артистки автори поста.

За шість годин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Вона мудра жінка, величезна повага ❤️", "у моїй країні ми говоримо" хто нічого не винен, нічого не боїться " і Енджі завжди була чесною ✨", " Боже, Ти така ЧУДОВА королева, На добраніч, дорога Джоджо ❤️❤️❤️❤️ "," я буду захищати тебе завжди. Доброго ранку МОЯ любов ❤ ️ " сильний сміх за гучними словами 🔥🔥❤️❤️🙌", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анжеліна Джолі - мати шістьох дітей і посол доброї волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН. Зірка багато років займається благодійністю, чим викликає захоплення.

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