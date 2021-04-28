Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли восхищает красотой поклонников

Звезда за годы творчества и занятия благотворительностью сумела завоевать любовь многомиллионной аудитории, передает Politeka.net. Кажется, что с каждым годом фан-база знаменитости становится больше.

В Инстаграм то и дело появляются фан-группы, посвященные актрисе. Так, в одном из таких аккаунтов решили вспомнить фото Энджи в красивом платье.

Звезда позировала на стуле в наряде с глубоким декольте и на тонких бретельках. Красотка широко улыбалась, а ее волосы прикрыли лицо.

"Мне нечего скрывать или защищать. Я собираюсь жить своей жизнью. Бывают случаи, когда люди хотят напасть на меня, и я не знаю почему, но они это сделают. И это нормально"", - процитировали слова артистки авторы поста.

За шесть часов публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

«Она мудрая женщина, огромное уважение ❤️», «В моей стране мы говорим «кто ничего не должен, ничего не боится» и Энджи всегда была честной ✨», «Боже, ты такая восхитительная королева, спокойной ночи, дорогая Джоджо ❤️❤️❤️❤️ "," Я буду защищать тебя всегда. ДОБРОЕ УТРО МОЯ ЛЮБОВЬ ❤️ "Сильный смех за громкими словами 🔥🔥❤️❤️🙌", - написали пользователи сети.

Напомним, Анжелина Джоли - мать шестерых детей и посол доброй воли управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Звезда много лет занимается благотворительностью, чем вызывает восхищение.

Напомним, что Анджелина Джоли показала, какой бывает в повседневной жизни: "Такое сокровище"

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли едва удержала платье, которое слишком высоко задрал ветер: эффектный кадр всплыл в Сети

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в растянутой майке превзошла видом молодую модель: "Ох, вы только гляньте..."