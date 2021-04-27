Відома бразильська модель, зірка Victoria's Secret, Жизель Олівейра вразила модним луком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня регулярно публікує фотографії в різних образах. Дівчина підбирає модні луки, фарбується і влаштовує аматорські зйомки, щоб було чим щодня радувати шанувальників. Під час карантину Жизель доводилося влаштовувати фотосесії вдома на тлі білої стіни. Зараз зірка частіше вибирається на вулицю і шукає цікаві локації.

Цього разу Олівейра позувала в неймовірно красивій вечірній сукні зі шлейфом. Міні-плаття з корсетом вигідно підкреслило осину талію зірки і її ідеальні вигини. Волосся Жизель зібрала в тугий пучок, зробивши акцент на зоні декольте і довгій шиї.

"Одяглася вчора ввечері", - коротко підписала знімок зірка.

У коментарях ефектній брюнетці залишили масу приємних слів.

"Красуня", «приголомшливе плаття», «Ти виглядаєш чудово», «Чорний лебідь», «безсумнівно, ти богиня», «так красиво», «ти заслужила Оскар за те, що була самою ідеальною жінкою в цьому маленькому світі», "О, Боже мій", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Жизель Олівейра є одним з ангелів Victoria's Secret. Крім цього, вона знімається в рекламі інших відомих брендів.

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