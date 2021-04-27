Известная бразильская модель, звезда Victoria’s Secret, Жизель Оливейра поразила модным луком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка регулярно публикует фотографии в разных образах. Девушка подбирает модные луки, красится и устраивает любительские съемки, чтобы было чем ежедневно радовать поклонников. Во время карантина Жизель приходилось устраивать фотосессии дома на фоне белой стены. Сейчас звезда чаще выбирается на улицу и ищет интересные локации.

В этот раз Оливейра позировала в невероятно красивом вечернем платье со шлейфом. Мини-платье с корсетом выгодно подчеркнуло осиную талию звезды и ее идеальные изгибы. Волосы Жизель собрала в тугой пучок, сделав акцент на зоне декольте и длинной шее.

«Оделась вчера вечером», - коротко подписала снимок звезда.

В комментариях эффектной брюнетке оставили массу приятных слов.

«Красотка», «Потрясающее платье», «Ты выглядишь превосходно», «Черный лебедь», «Несомненно, ты богиня», «Так красиво», «Ты заслужила Оскар за то, что была самой идеальной женщиной в этом маленьком мире», «О, Боже мой», - пишут пользователи сети.

Как известно, Жизель Оливейра является одним из ангелов Victoria’s Secret. Кроме этого, она снимается в рекламе других известных брендов.

Напомним, что бразильская красотка из «Victoria’s Secret» в мини-бикини подрумянила прелести на солнце: «Лето тебе идет».

Как сообщала Politeka, красотка из "Victoria’s Secret" поразила новой эффектной съемкой: без штанов, с большим разрезом и закинув ногу.

Также Politeka писала, что красотка Жизель из «Victoria’s Secret» без лифчика покрасовалась формами в стиле Барби: "Осторожнее...".