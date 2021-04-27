Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе на ММКФ

Як пише Politeka.net, Мер'єм стала популярна серед українських глядачів після виходу на екрани серіалу "Величне століття". Німецько-турецька актриса не зупиняється на досягнутому і продовжує творити. Зараз зірка вирішила взяти участь у ММКФ, де презентувала нову роботу.

На фото Мер'єм здалася в чорному вбранні і чоботях, а в руках тримала сумочку. На одному з фото можна красуню побачити з директором Ейлем каптан.

"Показ нашого фільму @kovanfilmofficial в рамках 43-го Московського міжнародного кінофестивалю.

Москва ... Росія ... ми тебе любимо !!!

Ви приголомшлива публіка!

Ми з директором Ейлем каптан здійснилися щастя в оточенні тебе", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Давай зустрінемося", "Росія любить тебе", "красуня, обожнюю"," шикарна"," найшикарніша жінка"," улюблена Мер'єм", " коли в Україну?", "Ми любимо тебе Мер'єм" ," як хтось може бути таким красивим?", "Хюррем Султан дуже красива", "мій кумир, моя любов, будь ласка, будь завжди такий".

Нагадаємо, зірка" чудового століття " Узерлі задерла ногу вище голови і вразила визнанням

Також Politeka писала, що зірка" чудового століття " Узерлі засвітилася в Москві, вигулявши модний піджак

А ще Politeka повідомляла, що Узерлі з "чудового століття" здивувала фігурою через кілька місяців після пологів



