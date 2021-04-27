Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе на ММКФ
Як пише Politeka.net, Мер'єм стала популярна серед українських глядачів після виходу на екрани серіалу "Величне століття". Німецько-турецька актриса не зупиняється на досягнутому і продовжує творити. Зараз зірка вирішила взяти участь у ММКФ, де презентувала нову роботу.
На фото Мер'єм здалася в чорному вбранні і чоботях, а в руках тримала сумочку. На одному з фото можна красуню побачити з директором Ейлем каптан.
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Ви приголомшлива публіка!
Ми з директором Ейлем каптан здійснилися щастя в оточенні тебе", - написала красуня під фото.
Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:
"Давай зустрінемося", "Росія любить тебе", "красуня, обожнюю"," шикарна"," найшикарніша жінка"," улюблена Мер'єм", " коли в Україну?", "Ми любимо тебе Мер'єм" ," як хтось може бути таким красивим?", "Хюррем Султан дуже красива", "мій кумир, моя любов, будь ласка, будь завжди такий".
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