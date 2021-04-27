Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя на ММКФ
Как пишет Politeka.net, Мерьем стала популярна среди украинских зрителей после выхода на экраны сериала "Великолепный век". Немецко-турецкая актриса не останавливается на достигнутом и продолжает творить. Сейчас звезда решила принять участие в ММКФ, где презентовала новую работу.
На фото Мерьем показалась в черном наряде и сапогах, а в руках держала сумочку. На одном из фото можно красотку увидеть с директором Эйлем Кафтан.
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Москва ... Россия ... мы тебя любим !!!
Вы потрясающая публика!
Мы с директором Эйлем Кафтан исполнились счастья в окружении тебя", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:
"Давай встретимся", "Россия любит тебя", "Красотка, обожаю", "Шикарная", "Самая шикарная женщина", "Любимая Мерьем", "Когда в Украину?", "Мы любим тебя Мерьем", "как кто-то может быть таким красивым?", "Хюррем Султан очень красивая", "Мой кумир, моя любовь, пожалуйста, будь всегда такой".
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