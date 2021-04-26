Популярна українська співачка Ані Лорак у спортивному комбінезоні не стала ховати свою фігуру

Не так давно зірка розповіла, як вирушила на райський відпочинок на Мальдіви, де підкорює шанувальників модними образами в купальниках. Всі пікантні кадри стали рідкістю для зірки, адже вона рідко публікує щось особисте і часто користується фільтрами.

Ані Лорак відмінно провела час у відпустці і змогла довести, що привела свою фігуру в порядок. Тепер зірка підтримує форму в потрібному їй образі і намагається не піднімати тему догляду за собою, не дивлячись на те, що її часто про це запитують. При цьому Кароліна показала в розділі Сторі, як виглядає її фігура без фільтрів.

У сірому комбінезоні, повністю обтягуючому її фігуру, зірка не стала приховувати гідності і з гордістю вильнула стегнами, крутячись перед камерою, немов модель. Під пісню " я прийшла попрощатися..."Кароліна з зав'язаним волоссям і без прикрас пройшлася по просторій кімнаті і повернулася спиною, доводячи, що помітно схудла навіть після відпочинку.

Також на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала невелике відео, відзняте на розкішному пляжі. У ролику зірка прогулялася на узбережжі, нескромно виляючи стегнами.

Це і збентежило шанувальників, які не очікували побачити щось настільки пікантне. Багато хто звернув увагу на пишну форму стегон зірки, які, на їхню думку, раніше виглядали зовсім по-іншому:

"цікаво що зробила з стегнами, але дуже красиво 😍; Камеру забула протерти чи🙄; красиво звичайно, але схоже на Кардашьян; хто небудь скаже, звідки такі стегна? Красиво звичайно...але начебто їх не було...; Нічого собі ляжечки 😮; стегна, мама не горюй 😮; Кароліночка, кожне твоє фото, як скинута бомба: вбиває наповал! Таке відчуття, що Лорак потрапила в якесь болото і не може вибратися».

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