Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі захоплює красою
Всім давно відомо, що в молодості артистка славилася досить скандальними витівками й сміливими фотосесіями, передає Politeka.net.
Зараз артистка стала більш розсудливою. Вона - мати шістьох дітей і посол доброї волі Управління Верховного комісара у справах біженців ООН, а також займається благодійністю.
Однак шанувальники ніяк не можуть забути найгарячіші образи знаменитості. Так, в одній з фан-груп Джолі опублікували архівне фото, на якому вона позує в задертій сукні.
Красуня одягла легкий наряд на тонких бретельках і з глибоким декольте. Ймовірно, тканину підняв вітер, в результаті плаття піднялося, що розсмішило молоду Енджі.
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До слова красуня була на високих підборах, з пишною зачіскою і красивими прикрасами.
За дев'ять годин публікація зібрала понад 800 лайків і багато коментарів.
"Так приголомшливо",» Вау«,» красиві стрункі ніжки«,» юна красуня«, " Моя прекрасна принцеса, Я полюбив твої красиві ніжки. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 », «Чудовий гламурний ангел", "ти могла б зняти свою сукню, моя любов, щоб я насолодився повністю", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі народилася четвертого червня 1975 року. Красуня кілька разів виходила заміж, проте тривалі стосунки їй вдалося побудувати лише з актором Бредом Піттом, з яким вона теж, на жаль, розлучилася.
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