Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі влаштувала унікальну для себе фотосесію в червоному вбранні
На початку 2000-х практично на всіх великих світських заходах Анджеліну супроводжував її старший брат Джеймс Хейвен, який найпершим запрошував дівчину зніматися в своїх кінокартинах, а також часто влаштовував для неї фотосесії. Завдяки незвичайній зовнішності з яскраво вираженими рисами обличчя, Джолі відразу ж помітили.
Тепер взяти участь в зйомці для актриси не складе труднощів, тим не менш, вона уникає зайвої уваги. Всі нові кадри з Анджеліною тут же розлітаються по мережі і викликають бурхливу реакцію. Артистка вміло підкреслює фігуру і грає з образами.
Як видно в ролику, опублікованому на фан-акаунті в Instagram, зірка також може собі дозволити взагалі не демонструвати фігуру і не показувати зайвого. Досить вдалого макіяжу, акуратного сукні з легкою формою і простого декольте, щоб виглядати бездоганно і кокетливо грати посмішкою на камеру.
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Також на архівному фото Джолі, представленому на фан-акаунті в Instagram, добре видно, як виглядає зірка при вдалому ракурсі і освітленні. При цьому акуратний макіяж з акцентом на пухкі губи не здається занадто насиченим. Джолі досить звернути увагу на себе і сотні компліментів не змусять себе чекати.
"Сонячна красуня; я закохуюся; мені здається, що таким поглядом підпорядковують; справжня висока краса; це божевілля якесь, бути настільки привабливою; Привіт, ти дуже красива; зручно напевно бути такою красунею; унікальна Діва😍; вона настільки прекрасна, настільки чудова🙏 💙; хочу таке обличчя»,-пишуть в мережі.
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