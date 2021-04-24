Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли устроила уникальную для себя фотосессию в красном наряде
В начале 2000-х практически на всех крупных светских мероприятиях Анджелину сопровождал ее старший брат Джеймс Хейвен, который самым первым приглашал девушку сниматься в своих кинокартинах, а также часто устраивал для нее фотосессии. Благодаря необычной внешности с ярко выраженными чертами лица, Джоли сразу же заметили.
Теперь принять участие в съемке для актрисы не составит труда, тем не менее, она избегает лишнего внимания. Все новые кадры с Анджелиной тут же разлетаются по сети и вызывают бурную реакцию. Джоли умело подчеркивает фигуру и играет с образами, поэтому поклонники уже давно вручили "титутл" звезде самой эпатажной актрисы.
Как видно в ролике, опубликованном на фан-аккаунте в Инстаграм, звезда также может себе позволить вообще не демонстрировать фигуру и не показывать лишнего. Достаточно удачного макияжа, аккуратного платья с легкой формой и простого декольте, чтобы выглядеть безупречно и кокетливо играть улыбкой на камеру.
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«Королева в красном», - пишут фанаты под бэкстейдж-роликом со съемки.
Также на архивном фото Джоли, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, хорошо видно, как выглядит звезда при удачном ракурсе и освещении. При этом аккуратный макияж с акцентом на пухлые губы не кажется слишком насыщенным. Джоли достаточно обратить внимание на себя и сотни комплиментов не заставят себя ждать.
«Солнечная красавица; я влюбляюсь; мне кажется, что таким взглядом подчиняют; настоящая высокая красота; это безумство какое-то, быть столь привлекательной; привет, ты очень красивая; удобно наверное быть такой красавицей; уникальная дива😍; она столь прекрасная, столь чудесна 🙏💙; хочу такое лицо», - пишут в сети.
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