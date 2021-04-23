Колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер блиснула формами в силуетній сукні
Артистка з кінця 90-х на сцені, і щороку намагається здивувати шанувальників своїм талантом, передає Politeka.net. При цьому красуня також є дизайнером власної лінії одягу, яку нерідко демонструє на собі.
Зокрема у своїх сторіс Мейхер просто зачарувала формами в довгій чорній сукні.
Тонка шовкова тканина обтягнула груди й струнку талію, а великий виріз на спині додав особливої пікантності вечірньому образу брюнетки.
Мейхер кокетливо приспустила бретельки наряду, хвалячись фігурою з різних сторін. Примітно, що вона спустила з плечей накидку, щоб якомога ефектніше продемонструвати ідеальні вигини.
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"Bonne noit", - написала артистка, що означає:"На добраніч".
Такий вечірній образ не залишить нікого байдужим, хоча й у відкритому доступі ніхто не зміг залишити коментарі.
Нагадаємо, Надія Мейхер народилася 10 квітня 1982 року в Хмельницькій області.
З 11 років майбутня зірка займалася в гуртку народно-естрадного танцю, вона з колективом виступала на різних заходах.
У 2000 році майбутня артистка познайомилася з Валерієм і Костянтином Меладзе, і пройшла кастинг в групу "ВІА Гра", після чого її кар'єра стала рости.
Пізніше зірка стала будувати сольну кар'єру. Зараз співачка вважається однією з найуспішніших екс-"віагринок".
Нагадаємо, що фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер у вишуканому вбранні зачарувала весняним настроєм, ніжні кадри.
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