Популярна співачка Ані Лорак показала ідеальну фігуру на відпочинку
42-річна артистка ретельно стежить за зовнішнім виглядом, пише Politeka.net. Співачка схильна до повноти, а тому їй доводиться стримувати себе в харчуванні, а також займатися спортом.
Лорак віддає перевагу дробовому харчуванню: їсть часто, але мало. Раціон зірки включає овочі, курку і рибу. Артистка намагається не їсти смажену картоплю, а якщо знає про довгі репетиції, то снідає дуже щільно.
До слова торік на карантині зірка набрала зайву вагу, але зараз вона знаходиться в хорошій формі, демонструючи струнку фігуру в купальниках і інших сміливих нарядах.
Нещодавно артистка вирушила на райський відпочинок на Мальдіви, на пляжі яких Ані блиснула стрункими "нескінченними" ніжками в коротких шортах.
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Також співачка одягла білу сорочку, спустивши її з плечей, вона блиснула плічком і леопардовим купальником.
Завершили образ темні окуляри.
"Спасибі за допомогу в організації цієї неймовірної подорожі", - подякувала зірка свою знайому.
Публікація не зібрала багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс зробити це неможливо.
Зазначимо, в одному з інтерв'ю Ані Лорак зізналася, що не бачить для себе нічого привабливого в занадто худих і спортивних фігурах. Зірці більше до душі жіночні форми Елізабет Тейлор, Софії Лорен, Моніки Беллуччі - це красиві груди, стегна і тонка талія.
Нагадавши, Ані Лорак і Тодоренко з "Орла і решки" влаштували жарку "битву" купальників: переможниця очевидна.
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в мокрому купальнику покрутила схудлою фігурою перед камерою.
Також Politeka писала, що Ані Лорак у чорному міні показала, як розважається на ніч дивлячись: спекотні кадри з Мальдів.