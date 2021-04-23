Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Ольга є уродженкою Бердянська, але вже давно живе за межами України, де встигла побудувати кар'єру успішної актриси. Дівчина має сотні тисяч фанатів в Instagram, де публікує кожен день незвичайні образи, в яких з'являлася на телеекранах.
Цього разу Ольга показала фото, де позувала в сукні і з пишною зачіскою. Дівчина кудись перелякано дивилася, а в руках тримала зброю.
"На зйомках роману!",- написала Ольга під публікацією.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Чиста природа", "виглядає красиво"," неможливо описати словами таку красу", " з нетерпінням чекаю твоїх нових робіт!", "Чи збираються вони знову транслювати"Роман"?", "Нещодавно дивився один з ваших фільмів"," я твій великий фанат","не намагайтеся битися в романі".
Ми писали, що популярна французька актриса українського походження Ольга Куриленко захопила ідеальною красою в чорному вбранні.
На своїй сторінці актриса розмістила красивий портретний знімок, на якому вона позує в оригінальному приталеному платті чорного кольору.
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