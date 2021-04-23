Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Ольга является уроженкой Бердянска, но уже давно живет за пределами Украины, где успела построить карьеру успешной актрисы. Девушка имеет сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где публикует каждый день необычные образы, в которых появлялась на телеэкранах.

В этот раз Ольга показала фото, где позировала в платье и с пышной прической. Девушка куда-то испугано смотрела, а в руках держала оружие.

"На съемках Романа!", - написала Ольга под публикацией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Чистая природа", "Выглядит красиво", "Невозможно описать словами такую красоту", "С нетерпением жду твоих новых работ!", "Собираются ли они снова транслировать "Роман"?", "Недавно смотрел один из ваших фильмов", "Я твой большой фанат", "Не пытайтесь драться в Романе".

Мы писали, что популярная французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко восхитила идеальной красотой в черном наряде.

На своей странице актриса разместила красивый портретный снимок, на котором она позирует в оригинальном приталенном платье черного цвета.

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