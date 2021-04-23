Відома українська модель Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала, як зустрічає ранок

Як пише Politeka.net, Таня Брик є українською моделлю, яка стала переможницею проекту "Супер Топ-модель по-українськи", а також встигла укласти контракти з безліччю модельних агентств. Дівчина активно веде соціальні мережі, де показує кадри зі звичайного життя і ділиться результатами фотосесій.

Цього разу Таня опублікувала фото, де позувала в штанях і топіку перед дзеркалом в номері готелю. Дівчина покрутилася, демонструючи ідеальність у відображенні, і ще раз довівши, чому стала переможницею проекту.

"Доброго ранку", - написала Брик під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами: "Ось це довжина ніг, ось це плоский животик, справжня модель".

Раніше ми повідомляли, що Таня Брик, модель і переможниця "Супер топ-модель по-українськи", розповіла про свої очікування від Дня Святого Валентина цього року.

Так, в акаунті Тані з'явилося нове яскраве фото, на якому вона позує в дуже оригінальному вбранні - напівпрозорій сукні в чорну сіточку, поверх якого надіті рожевий шовковий бра і корсет.

Нагадаємо, Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" розкрила секрет стильної зачіски за 40 гривень

Також Politeka писала, що Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала, як виглядає після сну без макіяжу

А ще Politeka повідомляла, що Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" зібралася за кордон, здивувавши новим образом



