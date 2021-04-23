Популярная николаевская красотка Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" опубликовала кадры, где встречает утро

Как пишет Politeka.net, Таня Брык является николаевской моделью, которая стала триумфатором телешоу "Супер Топ-модель по-украински", а также успела заключить контракты с множеством модельных агенств. Звезда регулярно ведет социальные сети, где показывает кадры из обычной жизни и делится итогами съёмок.

В этот раз Таня опубликовала фото, где позировала в штанах и топике перед зеркалом в номере отеля. Девушка покрутилась, демонстрируя идеальность в отражении, и еще раз доказав, почему стала триумфатором проекта.

"Доброе утро", - написала Брык под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку засыпают комплиментами: "Вот это длина ног, вот это плоский животик, настоящая модель".

Ранее мы сообщали, что Таня Брик, модель и триумфатор "Супер топ-модель по-украински", рассказала о своих ожиданиях от Дня Святого Валентина в этом году.

Так, в аккаунте Тани появилось новое яркое фото, на котором она позирует в очень оригинальном наряде - полупрозрачном платье в черную сеточку, поверх которого надеты розовый шелковый бра и корсет.

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