Відома модель Емілі Ратаковски з рушником на голові і в купальнику показала сміливий образ

Супермодель брала участь в найпопулярніших показах і знімалася в рекламі для модних будинків одягу зі світовим ім'ям. Зокрема, через це Ратаковскі звикла показувати тіло без зайвого збентеження.

Тому під час реклами або показуючи фігуру в бікіні, Емілі зовсім не соромиться. Навпаки, Ратаковскі любить звертати таким чином увагу на свої пишні форми. Приводом для гордості у моделі є те, що вона відмовлялася від пластики і уколів краси. А спорт зірка навіть не любить.

Лише завдяки генам, активному способу життя і любові до домашньої їжі зірка як і раніше струнка і виглядає більш ніж привабливо. З банним рушником на голові і в купальнику в білий горошок Ратаковскі вдалося показати вельми жаркий цибулю для прогулянки на пляжі.

Раніше також Ратаковскі вдалося відзначитися по-своєму. Вона вирішила влаштувати годування грудьми на камеру. Без укладок, макіяжу і модного одягу Ратаковскі все одно виглядала привабливо і пікантно. А її форми викликали привід для заздрості серед шанувальників, які вона продемонструвала під час годування сина.

"Дивовижна дівчина😉; мамине молоко-найкраще молоко; як ніби ти хочеш бути дитиною🔥; чудово😍 ✨; Браво, мама! 🔥 ❤ ️ ; Милий хлопчик!!! Хіба це не найкращий досвід спілкування; синові пощастило; повністю залежна від сина! 😂 ; материнство прикрашає; так змінилася мила".

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні