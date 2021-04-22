Известная модель Эмили Ратаковски с полотенцем на голове и в купальнике показала смелый образ

Супермодель принимала участие в самых популярных показах и снималась в рекламе для модных домов одежды с мировым именем. В частности, из-за этого Ратаковски привыкла показывать тело без лишнего смущения.

Поэтому во время рекламы или показывая фигуру в бикини, Эмили совсем не стесняется. Наоборот, Ратаковски любит обращать таким образом внимание на свои пышные формы. Поводом для гордости у модели является то, что она отказывалась от пластики и уколов красоты. А спорт звезда даже не любит.

Лишь благодаря генам, активному образу жизни и любви к домашней еде звезда по-прежнему стройная и выглядит более чем привлекательно. С банным полотенцем на голове и в купальнике в белый горошек Ратаковски удалось показать весьма жаркий лук для прогулки на пляже.

Ранее также Ратаковски удалось отличиться по-своему. Она решила устроить кормление грудью на камеру. Без укладок, макияжа и модной одежды Ратаковски все равно выглядела привлекательно и пикантно. А ее формы вызвали повод для зависти среди поклонников, которые она продемонстрировала во время кормления сына.

«Изумительная девушка😉; Мамино молоко - лучшее молоко;Как будто ты хочешь быть ребенком🔥; Замечательно😍✨; браво, мама! 🔥❤️; Милый мальчик!!! Разве это не лучший опыт общения; сыну повезло; Полностью зависима от сына! 😂; материнство украшает; так изменилась милая».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини