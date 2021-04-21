Популярна українська співачка Ані Лорак у сукні з непристойними вирізами нагадала Кім Кардашьян

Популярна співачка Ані Лорак вирушила на райський відпочинок на Мальдіви, де підкорює шанувальників несподівано сміливими образами. Як відомо, довгий час Кароліна навіть не показувала фігуру в купальниках і не демонструвала кадри з особистого життя, уникаючи критики.

Тим не менш, цього разу зірка не скромничає. Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала невелике відео, відзняте на розкішному пляжі. У ролику зірка прогулялася на узбережжі, нескромно виляючи стегнами.

Завдяки відкритому сукні смарагдового кольору з широкими розрізами на стегнах, можна повністю розглянути вигини фігури артистки. Під сукнею не було білизни, що також видно по лінії вирізів вбрання.

Це і збентежило шанувальників, які не очікували побачити щось настільки пікантне. Багато хто звернув увагу на пишну форму стегон зірки, які, на їхню думку, раніше виглядали зовсім по-іншому:

"Океан всередині❣️; Морська цариця🧜 ♀️; прекрасна♥♥️; ви що зробили?! Як то не дуже, як у Кім; раніше інша фігура була, цікаво що зробила з стегнами, але дуже красиво 😍; Камеру забула протерти чи🙄; красиво звичайно, але схоже на Кардашьян; хто небудь скаже, звідки такі стегна? Красиво звичайно...але начебто їх не було...; Нічого собі ляжечки 😮; стегна, мама не горюй 😮; Кароліночка, кожне твоє фото, як скинута бомба: вбиває наповал!; Навіщо??? Вже і без трусів 😏 Таке відчуття, що Лорак потрапила в якесь болото і не може вибратися».

Як видно на фото з відпустки, куди Кароліна вирушила всього пару днів тому, їй успішно вдалося не тільки схуднути, але і захопити змінами. Нова зачіска і тонка талія не залишили шанувальникам шансу. Захоплені фанати помічають, що в кремовому купальнику в стилі рятівниць Малібу зірка виглядає дійсно чудово.

"Я так люблю сонце❤️" » - написала Кароліна.