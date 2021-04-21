Популярная украинская певица Ани Лорак в платье с неприличными вырезами напомнила Ким Кардашьян

Популярная певица Ани Лорак отправилась на райский отдых на Мальдивы, где покоряет поклонников неожиданно смелыми образами. Как известно, долгое время Каролина даже не показывала фигуру в купальниках и не демонстрировала кадры из личной жизни, избегая критики.

Тем не менее, в этот раз звезда не скромничает. Так, на своей странице в Инстаграм она опубликовала небольшое видео, отснятое на роскошном пляже. В ролике звезда прогулялась на побережье, нескромно виляя бедрами.

Благодаря открытому платью изумрудного цвета с широкими разрезами на бедрах, можно полностью рассмотреть изгибы фигуры артистки. Под платьем не было белья, что также видно по линии вырезов наряда.

Это и смутило поклонников, не ожидавших увидеть что-то столь пикантное. Многие обратили внимание на пышную форму бедер звезды, которые, по их мнению, раньше выглядели совсем по-другому:

«Океан внутри❣️; Морская царица 🧜‍♀️; Прекрасная🥰🥰♥️; Вы что сделали ягодицы?! Как то не очень, как у Ким; Раньше другая фигура была, интересно что сделала с бёдрами, но очень красиво 😍; Камеру забыла протереть что ли🙄; красиво конечно, но похоже на Кардашьян; Кто нибудь скажет,откуда такие бёдра? Красиво конечно...но вроде их не было...; Нечего себе ляжечки 😮; Бёдра ,мама не горюй 😮; Каролиночка, каждое твое фото, как сброшенная бомба: убивает наповал!; Зачем??? Уже и без трусов 😏 Такое ощущение, что Лорак попала в какое-то болото и не может выбраться».

Как видно на фото из отпуска, куда Каролина отправилась всего пару дней назад, ей успешно удалось не только похудеть, но и восхитить переменами. Новая прическа и тонкая талия не оставили поклонникам шанса. Восхищенные фанаты подмечают, что в кремовом купальнике в стиле спасительниц Малибу звезда выглядит действительно великолепно.

«Я так люблю солнце❤️», - написала Каролина.