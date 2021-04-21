Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в ніжному образі
Як пише Politeka.net, Світлана Ходченкова є успішною російською актрисою, яка і зараз продовжує регулярно миготіти на екрані. Для українців красуня стала відкриттям після зйомок фільмів студії "Квартал 95". Не забуває дівчина і про Instagram, де публікує цікаві кадри.
Цього разу Світлана позувала перед дзеркалом, накинувши на себе простирадло, з якого виставила ніжку, демонструючи її ідеальність.
"Прекрасний коридор, правда?",- написала зірка під фотографією.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Полякова похвалилася заморськими стравами, поки українці сидять на карантині: "Печера достатку"
Життя президента обірвалося після перемоги на виборах: перші подробиці трагедії
Нікітюк показала свого "мужика", без якого жити не може, кадри зі спальні: "Здрастуй..."
Холодні дощі змінить сонце і тепло, буде вище + 20 градусів: названа переломна дата
Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Наскільки естетично. У Вас завжди ніколи сексуальність не буває вульгарною-настільки вишуканою, тонко-як це відображає внутрішній світ! Восхищаете!", "Прекрасний коридор, але господиня ще прекрасніше!", "Тобі йде Світлана! І це дзеркало любить тебе ..", "Прекрасна Світлана, чи не так?", "Прекрасні Ви, Світлана! Одна насолода милуватися Вами!", "третя рука".
Ми писали, що 37-річна російська актриса Світлана Ходченкова захопила зовнішністю.
Світлана Ходченкова на знімках позує в картатому піджаку, одягненому поверх білого гольфу. Також на ній сині джинси і босоніжки з гострим носком.
Нагадаємо, зірка фільмів" Квартал 95 " без білизни дозволила зазирнути під піджак
А ще Politeka писала, що зірка фільмів Квартал 95 засвітила "улоговинку гріха", покрутившись у ванній перед дзеркалом
Також Politeka повідомляла, що скуйовджена зірка фільмів "Квартал 95" в жаркій позі без штанів похвалилася обновкою