Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в ніжному образі

Як пише Politeka.net, Світлана Ходченкова є успішною російською актрисою, яка і зараз продовжує регулярно миготіти на екрані. Для українців красуня стала відкриттям після зйомок фільмів студії "Квартал 95". Не забуває дівчина і про Instagram, де публікує цікаві кадри.

Цього разу Світлана позувала перед дзеркалом, накинувши на себе простирадло, з якого виставила ніжку, демонструючи її ідеальність.

"Прекрасний коридор, правда?",- написала зірка під фотографією.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Наскільки естетично. У Вас завжди ніколи сексуальність не буває вульгарною-настільки вишуканою, тонко-як це відображає внутрішній світ! Восхищаете!", "Прекрасний коридор, але господиня ще прекрасніше!", "Тобі йде Світлана! І це дзеркало любить тебе ..", "Прекрасна Світлана, чи не так?", "Прекрасні Ви, Світлана! Одна насолода милуватися Вами!", "третя рука".

Ми писали, що 37-річна російська актриса Світлана Ходченкова захопила зовнішністю.

Світлана Ходченкова на знімках позує в картатому піджаку, одягненому поверх білого гольфу. Також на ній сині джинси і босоніжки з гострим носком.

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