Актриса і співачка Дженніфер Лопес без перуки і швидкоплинним волоссям помітно змінилася

Популярна актриса, співачка і власниця власного бренду косметики – 51-річна Джей Ло звикла бути на публіці ідеальною. Її образи завжди повинні відповідати її стилю. Багато років Лопес доводить, що не коле ботокс, проте приховує, що носить перуки.

Насправді, вже багато хто знає про те, як Дженніфер приховує своє природне волосся. Все тому що вони вже не такі густі, як хотілося б, в деяких місцях проглядається сивина, повністю відсутній блиск. У зірки навіть є вдома ціла кімната, повністю присвячена перукам.

А ось на одному з Селфі Лопес не так давно блиснула образом без накладних пасом і показала свою коротку зачіску. Нехай і проста укладання, вона все ж підкреслила зоряний блиск. Обличчя Лопес навіть стало виглядати молодше, що помітили в мережі:

"З таким волоссям, тепер це дитина👶 🏻; яка прекрасна жінка😍; таке волосся коротке😯; велика рідкість справжня Джен; Привіт, красуня, одружуйся на мені; така красива і мила; обличчя молодіє; незрівнянна любов Дженні; виглядає чарівно; це прекрасна не токсична людина з вічно молодим обличчям; вічна любов до прекрасної Джен», - відповідають фанати.

Плоский живіт з кубиками преса, підтягнуті стегна і сильні накачані руки. Руки є своєрідною фішкою знаменитості. Як можна помітити на ще одному фото, зусиль вона не пошкодувала для такої фігури. Адже саме руки вважаються головною проблемною зоною у багатьох дівчат.

"Коли я качаю руки, відчуваю себе супержінкою". І, схоже, це правда. На фото добре видно, як Лопес підкачала не тільки форми, але і привела в ідеал сильні руки. У приталеній вузькій сукні Дженніфер навіть зробила на них акцент.

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